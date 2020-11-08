Абакан, , 17:25 — REGNUM В Хакасию в связи с ситуацией с COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Как сообщили ИА REGNUM 8 ноября в Минздраве РФ, в Хакасии специалисты проведут аудит организации оказания медпомощи населению. Также они окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку.

В Минздраве РФ подчеркнули, что оказывают организационную и практическую помощь нуждающимся в ней субъектам РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 8 ноября выявлен 8201 носитель коронавируса. Выздоровели 5810 человек, скончались 80 пациентов с COVID-19.

Тем временем медики региона заявили о критической ситуации с коронавирусом в Хакасии.

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