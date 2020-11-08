Москва, , 16:07 — REGNUM Более 10 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 8 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт «Домодедово» Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов.

В воздушных гаванях столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 ноября главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о том, что температура воздуха 8 ноября в Москве ночью составит до +8 °С, а в дневное время до +10 °С.

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