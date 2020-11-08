Вашингтон, , 16:04 — REGNUM В США за минувшие сутки выявлено более 126 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает американский институт Джонса Хопкинса, который ведет статистку по коронавирусу в США на федеральном уровне.

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Напомним, что накануне в США также фиксировали более 120 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. 3 ноября в США прошли выборы президента, в них приняли участие более 140 млн американцев, что является рекордом.

Кроме того в США не утихают многочисленные акции протеста, по тому или иному поводу, в последнее время в связи с выборами.

Никаких жестких ограничений по коронавирусу в США нет.