Вашингтон, , 16:00 — REGNUM На территории США за минувшие сутки выявили более 126 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 8 ноября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 126 742 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 9 800 000.

Также сообщается, что 1040 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в США и потому суммарное количество летальных исходов превысило 237 тыс.

Напомним, что сутками ранее в США выявили 126 480 случаев заражения SARS-CoV-2.

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