8 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Владимир Станулевич, , 15:35 — REGNUM Село Заостровье под Архангельском — место светлой силы. В солнечный день голубые пузатые купола и белоснежный куб заостровской церкви на фоне синего неба — заряд бодрости и оптимизма. Воцерковленные люди утверждают, что основатели монастырей и церквей в древности выбирали особые места, где и солнце светит чаще и ярче, и благость разлита в воздухе и окрестностях. Заостровье тому подтверждение.

Село Заостровье и его церкви — Покровская 1688 года и Сретенская 1827 года рядом с картофельным полем, где археологи обнаружили следы финно-угорского поселения XI-XII веков Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но место оказалось обжитым несколько раньше основания православного прихода — финно-уграми в XI—XII веках. В 2007—2008 гг. следы финно-угорского поселения обнаружили археологи Архангельского областного краеведческого музея. Финно-угры не были в Подвинье «автохтонным» населением, они пришли сюда по историческим меркам незадолго до новгородцев — лет за 150−200. Какое-то время после появления на Северной Двине русских существовала этническая «черезполосица». Русское поселение, согласно грамоте новгородского князя Святослава Ольговича от 1137 года, находилось по-соседству с финно-угорским Заостровьем — «у Вихтуя», в Тойнокурье. Археологические факты подтвердили то, что давно уже хранили легенды о заостровских финно-уграх, включенные в конце XIX века в «Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской епархии».

«Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской епархии»: «Первоначальное население Заостровского прихода, подобно другим приходам Архангельского уезда, было чудское или финское, впоследствии вытесненное новгородцами, во множестве бежавшими сюда с родины, сколько от неурядиц, обычных для Новгорода до подчинения его под власть Московского царя, столько же и для легкой наживы рыбными и другими промыслами…» (1).

Алексей Едовин, архангельский археолог: «Анализ инвентаря из Заостровья показывает, что в XI—XII вв. здесь существовало постоянное поселение, единственное из известных в окрестностях нынешнего Архангельска, и могильник. Позже, в XIII веке, появляются небольшие славянские заимствования (полые зооморфные подвески и медальон), однако существенная славянизация происходила еще позже — в XIV—XV вв. Судя по характеру ландшафта, последнее было ориентировано на луговое скотоводство и земледелие, поэтому здесь быстро произошло замещение финно-угорского населения славянским» (2).

Снимок из космоса, на котором отмечено место обнаружения находок из финно-угорского могильника и поселения

Среди находок — привески бубенчики, 6 единиц. Такие появляются в Новгороде в X—XII веках. Подобные встречались в Архангельской области на Мезени, в Корбале, Верколе, Кургонеми, на озере Лача и на Соловках.

Полые подвески-барашки — 2 единицы. Встречаются в слоях XII—XIII вв. На Русском Севере были найдены в Лопшеньге, на Матигорах, в Холмогорах, на юге Архангельской области — на Каргополье.

Бляшки с парой лапчатых привесок — обычно украшали обувь — 2 единицы. По мнению А. Едовина, типичное украшение финно-угорского мира Севера и Поволжья. Такие же найдены в Архангельске у Троицкой церкви, в Шенкурске, Корбале, Воскресенской, Холмогорах, Быстрокурье, Кургонеми, Рочегде, Верколе. Именно этот вид украшений наиболее распространен в Подвинье XI—XII вв.

Подвески «конь на змее» — 2 единицы. Возникли в финно-угорском мире Прикамья в IX веке. На Русском Севере найдены в Веркольском, Корбальском могильниках, Кузомени, Копачево, Матигорах, Кехте, Панилово, Рочегде, Кургомени, на Соловках и в Швеции. Всего найдено 16 единиц, и, по мнению А. Едовина, это — зооморфологический маркер финно-угорского населения Подвинья.

Кроме этого найдены прорезной ажурный цепедержатель, аналогичный найденным в Холмогорах, Быстрокурье, поясное кольцо, похожее на найденные в Копачево, Кузомени, Матигорах, Быстрокурье, звено цепи из 5 литых колец и ряд других находок.

Архангельские археологи считают, что одномоментного замещения финно-угорского населения русским не было: судя по находкам, процесс происходил в течение пары веков. Русские переориентировали вкусы жителей Заостровья с близких Скандинавии украшений на славянские.

У финно-угров не получилось то, что получилось у потомков новгородцев. Русские живут у Белого моря уже 900 лет, а их предшественники растворились, стали частью Русского Севера, и только анализ ДНК может сказать «кто есть кто». Что было после того, как Заостровье стало русским?

Ольга Чурбанова, преподаватель Северного Арктического университета: «В «Двинском летописце» записано: «Пришедше мурманы войною 500 человек с моря в бусах и в шняках, и повоеваша в Варзуге погост Корельской, и в земли Заволоческой погост в Неноксе, и Корельской монастырь святаго Николы и Онежский погост, Яковлю Курью, Андреановский берег, Кеч остров, Княж остров, Архистратига Михаила монастырь, Цыгломино, Хечемино, три церкви сожгли, а христиан и чернцев всех посекли. И заволочане две шняки мурман избиша, а инии убегоша в море».

В собрании грамот Великого Новгорода и Пскова приведена относящаяся к XV веку «Духовная Андрея на села Матигорское, Ступинское и в Заостровьи, завещанные детям, жене и Рождественской церкви». В завещании Андрея после перечисления кому он завещает свои основные владения написано: «А на Низу села в Заостровьи Вархавцев конец меншим детям с матерью» (3).

Предметы из финно-угорского могильника XI-XII вв. в селе Заостровье. Книга «Беломорские чтения»

«Краткое историческое описание церквей и приходов Архангельской епархии»: «К этому времени, по всей вероятности, нужно относить и образование Заостровского прихода… Это подтверждается тем, что при ныне существующей деревянной Сретенской церкви, построенной в 1688 г., имеется антиминс 1600 г. и храмозданными грамотами, из которых видно, что уже в XVI веке была Заостровская волость с церковью.

В настоящее время в Заостровском приходе имеется два храма: один древний деревянный во имя Сретения Господня, освященный …28 сентября 1688 года… Другой каменный двухэтажный — с пятью престолами… Главный храм в нижнем этаже во имя Сретения господня… и придельный во имя Святителя Николая. В верхнем этаже главный престол во имя первоверховных апостолов Петра и Павла» (4).

Каменная заостровская церковь никогда не закрывалась при советской власти, ей еще раз повезло, когда в 2000-х сюда пришли реставраторы спасать академическую роспись второго этажа — лучшую среди архангельских церквей. При выходе из величественного храма к полю, где 700 лет назад история заостровского поселения стала историей Русского Севера, посещает мысль: драгоценное наследие наших предков потомкам надо передать в целости.

Примечания:

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Составитель Т. Н. Санакина. Архангельск. 2015. С. 61−62 Беломорские чтения. Материалы межрегиональных научно-практических конференций. Выпуск 2. Составитель О. Е. Горшков. С.74 Там же. С.75−76 Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Составитель Т. Н. Санакина. Архангельск. 2015. С. 61−62

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