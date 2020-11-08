Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В Екатеринбурге пассажиры трамвая вытолкали из салона женщину, отказавшуюся надеть маску. Об этом пишут СМИ.

Масочный режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На видеозаписи, опубликованной в паблике «Инцидент Екатеринбург», видно, что один из граждан дал ей маску. Трамвай начал движение. Однако дама отказалась надеть маску. Вагон остановился. И затем пассажиры выгнали женщину из салона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные инциденты уже были в городе. В частности, накануне один из граждан задержал движение трамваев и покинул салон только после вызова полиции.

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