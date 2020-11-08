Москва, , 15:39 — REGNUM Заявление Спецпредставителя президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрия Пескова о том, что дипломы могут в будущем перестать действовать бессрочно, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«А зачем тогда системы повышения квалификации? Парень не в курсе что мы всю жизнь учимся и подтверждаем проф. знания на практике? Да и реформа образования довела до того, что с дипломом вузов молодые специалисты выносят несравнимо меньше знаний в сравнении с выпускниками 30-летней давности. Опыт даёт практическая работа, знания дают старшие наставники на работе. Для того, чтобы бросать подобные заявления, начни с системы образования и ликвидируй взятки в вузах», — обращается Elena P.

Некоторые граждане отметили, что ситуация на рынке труда обстоит таким образом, что выпускники со свежим дипломом не так востребованы, как опытные работники с большим стажем. В случае, если подобные изменения вступят в силу, то ситуация может перевернуться с ног на голову, что не является правильным, считают люди.

«То-то никто не стремится набирать выпускников вузов. Как раз, когда диплом самый свежий и настоящий. А норовят всё взять со стажем 10−20 лет, когда, по мнению этого высокопоставленного специалиста по профессионализму, диплом уже никуда не годится. А работодатель должен не брать такого, а указывать ему на некомпетентность в связи с несвежестью диплома», — пишет Михаил С.

Некоторые пользователи призвали руководство страны не вмешиваться в устоявшийся порядок вещей. Граждане уверены, что работников и работодателей и так всё устраивает.

«Какая же ересь! Всё в частных руках, госпредприятий практически нет, ТК и так содержит требование о повышении квалификации, но бизнес это не соблюдает. Что греха таить, зарплату и ту индексирует в лучшем случае когда хотят, теперь всё возложили на работника. Какое дело таких выступающих, когда и кем выдан диплом, если есть работник и работодатель и если этих двух людей всё устраивает?», — задаётся вопросом Михаил Г.

Другие указали на порядок получения водительского удостоверения для управления автомобилем. Они отметили, что правила дорожного движения постоянно меняются, но опытный водитель всегда справляется со своей задачей лучше, нежели начинающий автомобилист, который недавно освоил все новые правила ПДД.

«Почему водительское удостоверение выдаётся пожизненно? А ведь изменения в правила вносятся регулярно, но никто не проверяет знание водителя. Если работодатель заинтересован, то он сам работников направит на курсы повышения квалификации. Тем более в некоторых отраслях такие требования уже существуют. Врачи проходят переподготовку, педагоги. К чему огород городить?», — написал Evgeniy P.

Напомним, 8 ноября спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил о том, что дипломы могут в будущем перестать действовать бессрочно.