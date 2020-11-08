Тюмень, , 14:43 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 153 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 8 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 155 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 ноября зарегистрировано 14 623 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9415 человек, 91 пациент с COVID-19 скончался.

В инфекционных госпиталях региона на 8 ноября 21 пациент с COVID-19 находится в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2270 человек — под медицинским наблюдением.