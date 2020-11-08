Минск, , 14:43 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 8 ноября зарегистрировано 106 279 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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90 998 пациентов с ранее подверженным диагнозом «COVID-19» выздоровели и были выписаны, 1007 человек умерли от осложнений, вызванных заболеванием.

На сегодняшний день в республике провели 2 689 137 тестов на коронавирус.

За сутки в Белоруссии выявили 996 новых случаев инфицирования коронавирусом, 940 человек выздоровели, три человека умерли.