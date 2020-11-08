Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM В Свердловской области ещё восемь человек скончались от COVID-19. Таковы данные оперштаба на утро 8 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Всего от данного заболевания умер уже 831 пациент. Их пол и возраст не раскрываются. Неизвестно и то, сколько заразившихся коронавирусом ушли из жизни от других заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, с вечны на Среднем Урале было выявлено 38 479 носителей коронавируса. К утру 8 ноября выздоровели и в связи с этим были выписаны 30 598 граждан.

.