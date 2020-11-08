Москва, , 15:13 — REGNUM Решение Минздрава России внести поправки в действующий регламент лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях на дому вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«По факту, вызвать врача можно, провисев полдня на трубке, в итоге, он к вам не придет, и вам скажут, что у вас недостаточно высокая температура, чтобы вызывать врача. И не важно, что у вас симптомы короны — вам нужно будет идти самостоятельно в поликлинику, заражая всех, с кем вы пересечетесь по пути. В итоге, вас запрут дома и заставят отмечаться в приложении 3−4 раза в сутки. Никакого лечения вам не назначат. Вся функция врачей будет в том, чтобы запереть вас дома. Лекарства назначать вы будете себе сами. Это при легкой форме. Если у вас тяжелая форма — с пневмонией и температурой выше 39, то вы и тут будете упрашивать скорую забрать вас в больницу, т.к. она будет считать ваше состояние недостаточно тяжелым», — поделился Ilya L.

Ряд комментаторов пришли к выводу, что решение Минздрава скорректировать порядок лечения на дому является правильным. По их видению, таким образом ведомство хочет предоставить людям более понятную схему при заболевании коронавирусом.

«На первый взгляд изменения несущественные, просто вызвать ещё раз врача при ухудшении самочувствия. А медик должен всё-таки еще раз поговорить с домашними и рисках заболевания и мерах предосторожности. И закрепили для обеих сторон этот алгоритм законодательно. А в этом целесообразность есть. Мы всё всё знаем, пока нас не коснулось по крупному. А потом начинается «мне никто ничего не сказал» и прочий поиск виноватых», — написал Владислав Б.

Некоторые пользователи указали на опыт Москвы, где подобных пациентов помещают в специальные обсерваторы, чтобы они не заражали своих домочадцев. Тем не менее, граждане отметили, что в регионах России нет возможности поместить всех пациентов в обсерваторы.

«В Москве таких помещают в обсерваторы, тех людей, у которых не тяжёлая форма, но нет отдельной комнаты. а в регионах как это делать? много людей проживают в однокомнатных кв. Да и все коммуникации в квартире общие. Это же не коттеджи с 5 спальнями с 3 санузлами», — пишет Евгения Р.

Другие возмутились решением Минздрава. Граждане считают, что не у всех жителей России есть многокомнатные квартиры.

«Изолированную комнату, а где ее взять если семьи с детьми и родителями старыми живут в 1−2 комнатной квартире? Сейчас никому не дают жильё на расселение и улучшение жилищных условий. Вот оптимизировали, надо было медикам на совещаниях не молча соглашаться с решением людей которые далеки от медицины, ведь раньше не на кофейной гуще строился и насчитывался коечный фонд. Ну теперь разруливайте, то что сами и сотворили», — написала Ekaterina M.

Напомним, 8 ноября Минздрав России внёс поправки в действующий регламент лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях на дому. Теперь пациенты с коронавирусом могут лечиться дома при наличии у них отдельной комнаты в случае проживания с другими лицами.