Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга в воскресенье, 8 ноября, приносят цветы на набережную реки Мойки, 82, где ровно год тому назад была убита аспирантка Института истории СПбГУ Анастасия Ещенко.

Цветы у ограды Мойки напротив дома, где погибла Ещенко ИА REGNUM

Цветы появились у ограждения набережной, на месте, откуда обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов сбрасывал в воду останки девушки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по данным следствия, убийство на почве ревности Соколов совершил в ночь на 8 ноября 2019 года, застрелив Ещенко из обреза. Через сутки он расчленил тело жертвы и рано утром 9 ноября утопил в Мойке, в ходе этого действа упал в воду и был задержан с поличным.

Дом, где была убита Ещенко ИА REGNUM

Процесс над Соколовым в эти дни продолжается в суде, подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Он признаёт свою вину, но утверждает, что Ещенко якобы изменяла ему.

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