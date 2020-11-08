Москва, , 13:27 — REGNUM Жителям столицы следует распространять информацию о связанных с дистанционным обучением проблемах, а также «собираться» на мероприятия, направленные против дистанта. Об этом 8 ноября заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) на встрече с жителями столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 7 по 8 ноября в России проходят публичные акции, направленные против внедрения дистанционного обучения в школах. В Москве данное мероприятие приобрело формат встречи с депутатами.

«Вы большие молодцы что сегодня пришли сюда. Только собираясь вместе мы можем показать свою силу. Только в этом случае власть может нас услышать. В апреле несмотря на то, что заражённых было меньше власть ввела полный дистант. В этот раз дистант только для учащихся 6−11 классов. Это потому, что они боятся нашей реакции. Они не составляют нам выбора, нам придётся собираться», — сказал Ступин.

Также парламентарий уточнил, что интересовался в департаменте образования Москвы как дистант влияет на психику детей, однако чиновники отвели ему, что исследований относительно этого не проводилось.