Москва, , 13:09 — REGNUM На востоке Москвы проходит массовое мероприятие, посвященное проблемам дистанционного образования в столице. Акция проходит по адресу: улица Мироновская 46, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие заявлено как встреча жителей с депутатом Московской городской думы Михаилом Тимоновым. При этом 7−8 числа по всей России проходят акции протеста с требованиями прекратить дистанционное обучение в школах.

В общей сложности на мероприятие пришли несколько десятков человек. По аналогии с митингами, участникам дают возможность выступить с трибуны.

Напомним, что в ряде регионов, в том числе и в Москве, школьники были переведены на дистанционное обучение в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. Ряд экспертов указывает, что мера эта неэффективна и принята слишком поздно — школьники учились очно весь сентябрь и уже стали каналом распространения коронавируса. К тому же организация дистанционного образования в России оказалась крайне низкой.

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