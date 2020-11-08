Бишкек, , 12:42 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 515 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 8 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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За весь период эпидемии в стране выявили 62 819 инфицирований SARS-CoV-2. За сутки с учетом случаев внебольничной пневмонии выздоровели 546 человек (53 952 человек за весь период эпидемии), скончались пять человек (1177 человек за весь период эпидемии).

На текущий момент в стационарах медицинских учреждений находятся на лечении 3409 человек, амбулаторно получают лечение 3634 инфицированных.

Еще семь случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки среди медицинских работников. Двое медицинских работника были выписаны из стационаров медицинских учреждений по факту выздоровления, десять — завершили соблюдение режима самоизоляции.

За весь период пандемии в Киргизии зарегистрировано 3647 случаев заражения коронавирусом медицински работников, 3422 из которых выздоровели.

Напомним, в предыдущие сутки в республике выявили 556 заражений коронавирусом.