Краснодар, , 12:11 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, это на три случая больше, чем накануне. Данные статистики за сутки 8 ноября опубликовал региональный оперативный штаб.

Коронавирус. Краснодарский край Minzdravkk.ru

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За последние сутки коронавирус был выявлен в 20 муниципальных образованиях. Больше всего новых пациентов выявлено в Краснодаре — 32 новых случая заражения, на втором месте Анапа, там выявили 19 случаев, на третьем — Горячий Ключ с 14 подтвержденными случаями.

За весь период пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтверждено у 18 487 человек, в том числе у 1604 детей. 12 034 пациента выписаны с выздоровлением. Врачи оказались бессильны в 472 человека случаях.

На 8 ноября в тяжёлом состоянии в стационарах Краснодарского края находятся 48 пациентов с COVID-19: 44 пациента на аппаратах ИВЛ, еще четверо находятся на ЭКМО.