Севастополь, , 12:03 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 82 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства города. Сутками ранее сообщалось о 81 новом случае заражения.

Набарежная. Севастополь, Крым Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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»34 пациента госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от трёх до 85 лет», — уточнили в пресс-службе.

За сутки признаны выздоровевшими и выписаны 42 пациента. Скончались две пациентки 64 и 74 лет.

На 8 ноября в Севастополе подтверждено 3046 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1997 человек, скончались 79 человек. В стационарах находятся 325 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, амбулаторно лечится ещё 621 пациент.