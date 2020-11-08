Симферополь, , 11:58 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом, статистику за минувшие сутки привёл в социальных сетях 8 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее Аксёнов сообщал о 203 новых случаях заражения.

Коронавирус. Крым Mzdrav.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Из 168 новых носителях коронавируса у 34 человек заражение носит бессимптомный характер. Всего за сутки в регионе обследовано 5396 человек.

«Из общего количества заболевших 101 выявлен при обращении за медицинской помощью, 66 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — уточнил Аксёнов.

Всего в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 11 126 человек, выздоровели 6452 человека. 166 пациентов с коронавирусом скончались.