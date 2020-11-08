Воронеж, , 11:50 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 305 новых случаев заражения коронавируса, данные за минувшие сутки опубликовал 8 ноября региональный оперативный штаб. Днём ранее сообщалось о 306 новых пациентах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Выздоровели за сутки 290 человек. Скончались от осложнений на фоне коронавируса ещё четыре пациента.

На 8 ноября в Воронежской области подтверждено 27 495 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, по последним данным, 25 360 пациентов. Скончались 532 человека за весь период пандемии.