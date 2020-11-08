Москва, , 11:50 — REGNUM За минувшие сутки в Российской Федерации зафиксировано 20 498 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 20 498 новых случаев заражения зафиксировано в 84 регионах России. Из них 25,9% не имеют клинических проявлений болезни.

Наибольшее число случаев по-прежнему фиксируется в Москве — 5751 случай за сутки. Далее следует Санкт-Петербург — 1331 случай.

Также сообщается, что за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 286 человек. Выздороветь за сутки смогли 11 492 человека.