Рязань, , 11:46 — REGNUM 112 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 8 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В предыдущие сутки показатель был на три меньше.

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Темп прироста заражения инфекцией за сутки составил 1%. В целом в Рязанской области коронавирус подтвердился у 11 тыс. 554 человек. Завершили лечение выздоровлением 8281 пациент, из которых 59 выписаны за последние сутки.

В лечебных учреждениях находятся 471 человек, в том числе шесть детей. В тяжёлом состоянии 49 человек, из них 29 на ИВЛ.