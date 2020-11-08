Оренбург, , 11:27 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 8 ноября, выявили 187 случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше по сравнению с предыдущим показателем (на 7 ноября — 188). Темп прироста составил 1%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель выявленных носителей меньше числа пациентов, выписанных за день из COVID-центров: 187 против 169 человек. С начала пандемии в регионе от болезни оправились 16 547 человек.

В Оренбуржье зарегистрировано 19 049 случаев заражения. По данным Управления Роспотребнадора, на 100 тыс. населения приходится 956 выявленных носителей коронавируса.

В регионе из-за коронавирусной инфекции скончались 140 пациентов, в том числе трое за последние сутки.

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