Москва, , 11:21 — REGNUM С сегодняшнего дня, 8 ноября, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения России об изменении правил лечения COVID-19 на дому.

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Речь идет о новой редакции действующего регламента лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Ранее пациентов с COVID-19 оставляли дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, но при этом совершенно не брались в расчет бытовые условия.

Теперь же лечиться от COVID-19 дома можно, если у пациента есть отдельная комната и будут соблюдаться все предписания врача. Тех пациентов с COVID-19, которые проживают в коммунальных квартирах и общежитиях, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, будут однозначно отправлять в больницы.

Кроме того, врачи обязаны проинформировать надомного пациента, что он должен обязательно вызывать медиков, если его состояние ухудшается. Также врач должен проинформировать совместно проживающих с больным о риске заражения и необходимости проживания в другом помещении.

Также медик обязан проинформировать всех проживающих в квартире об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Ну и ко всему больной и его родственники должны получить брошюры, содержащие информацию о правилах ухода за зараженным коронавирусом и рекомендации по защите от респираторных инфекций.

Этот же приказ позволяет переводить пациентов из стационара на амбулаторное лечение ещё до получения отрицательного теста на COVID-19.