Ереван, , 11:51 — REGNUM В Армении за сутки выявили 2175 случаев инфицирования коронавирусом, а общая численность выявленных заражений коронавирусной инфекцией в стране составила 106 424, сообщили 8 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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64 179 инфицированных выздоровели, 1559 человек — скончались. 40 281 инфицированных на текущий момент получают лечение.

В республике на данный момент провели 438 816 тестов на коронавирус, 4790 из которых были проведены в минувшие сутки.

За сутки выздоровел 921 человек, 26 человек скончались. Кроме того за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов, которые ранее переболели COVID-19, однако скончалась от другого заболевания. Уточняется, что таких случаев в Армении с начала пандемии зарегистрировано 405.