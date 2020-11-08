Пермь, , 11:15 — REGNUM В Пермском крае за сутки, выявили 191 случай заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Среди носителей коронавируса 11 детей и 180 взрослых: 70 мужчин, 110 женщин.

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Регион в очередной раз обновил максимальный показатель. За сутки (на 7 ноября) фиксировали 186 новых случаев, суточный показатель на 6 ноября — 182.

На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения SARS-CoV-2 составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,08 (на 7 ноября — 1,07).

С конца марта в Прикамье выявлено 14 965 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 9 882 человека, в том числе 102 за последние сутки. На сегодняшний день в больницах на лечении находится 1 691 пациент, к аппаратам ИВЛ подключены 102 человека.

В регионе 433 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, в том числе четверо за последние сутки. Кроме того, зафиксирован летальный исход у 286 человек (в том числе у двух за последние сутки), у которых выявлен коронавирус, но причиной смерти названы сопутствующие заболевания.

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