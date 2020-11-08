Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлен 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это очередной абсолютный максимум для региона за всё время пандемии, и на 73 случая больше, чем сутками ранее. О новых устрашающих данных сообщили 8 ноября в федеральном оперативном штабе.

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В последние дни каждый день приносит новый «рекорд» по суточной выявляемости инфекции. Нарастающим итогом с марта 2020 года в Петербурге лабораторно подтвердили уже 70 023 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Ежесуточное количество новых случаев перешагнуло за тысячу еще 3 ноября.

За последние сутки в Петербурге выписаны в связи с выздоровлением 605 пациентов. Это на 46 человек меньше, чем днем ранее. За весь период пандемии выписаны 42 789 человек.

Список летальных исходов от COVID-19 в Петербурге за сутки пополнил еще 31 случай. Общее количество лиц, скончавшихся непосредственно от этого заболевания, на сегодня составляет 4162 человека.

По данным городского оперштаба, за истекшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34 233 человека. Под медицинским наблюдением находится 3375 человек.

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Добавим, за сутки в России подтверждено 20 498 новых случаев заражения (+1,2%). Нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 774 тыс. 334 случая во всех 85 регионах. За весь период по России умерло 30 537 человека, выписано 1 324 419 человека.

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