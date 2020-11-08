Нур-Султан, , 11:13 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил администрации Восточно-Казахстанской области усилить работу по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Глава правительства дал поручение в ходе селекторного совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает 8 ноября пресс-служба главы правительства республики.

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На текущий момент пятьдесят процентов случаев инфицирования коронавирусом в республике приходится на Восточно-Казахстанскую область. В сравнении с предыдущей неделей, заболеваемость в области увеличилась в 5,4 раза. Здесь каждый день регистрируются более 350 новых случаев инфицирования, растет численность больных с тяжелым течением COVID-19.

Загруженность инфекционных койко-мест в регионе составила 23%, реанимационных — 27,8%. Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в городах Усть-Каменогорск и Семей.

В регионе работают тридцать инфекционных стационаров с 3254 инфекционными койками, 205 из которых — реанимационные. Также дополнительно были укомплектованы десять резервных стационаров с 2756 инфекционными койками, включая 194 реанимационных.

В медицинских учреждениях имеются 346 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1142 кислородных концентратора, централизованное кислородное обеспечение есть в 21 стационаре.

Кроме того 1,9 млрд тенге было выделено из местного бюджета и благодаря данным средствам был сформирован двухмесячный запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях и на шестьдесят единиц пополнился парк машин скорой помощи. Доставка еще 156 машин скорой помощи ожидается до конца года.