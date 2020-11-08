Санкт-Петербург, , 10:30 — REGNUM В ходе проведения рейда по ночным заведениям, которым в интересах борьбы с пандемией запрещено работать с 23 часов до шести утра, полиция Петербурга обнаружила несколько доз наркотиков и лиц, находившихся в состоянии наркотического опьянения. На заведения-нарушители будут наложены крупные штрафы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, объектами проверки 7 ноября стали два ночных клуба — на Литейном проспекте и на Конюшенной площади. Оба заведения были открыты после 23 часов, несмотря на запрет, введенный Смольным.

«Полицейские проверили в общей сложности 80 посетителей, семь из которых были направлены на медосвидетельствование, так как имели явные признаки наркотического опьянения», — от метили в пресс-службе Главка МВД.

Кроме того, на полу одного из клубов полицейские подобрали пять так называемых «сбросов», содержащих различные наркотические средства, предположительно, синтетического происхождения.

Пришедшие вместе с полицейскими сотрудники городских контролирующих структур выявлен ряд нарушений, связанных с несоблюдением ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.