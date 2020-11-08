Киев, , 10:35 — REGNUM На Украине за сутки выявили 9397 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Совета национальной безопасности и обороны Украины, опубликованные 8 ноября.

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Таким образом на Украине численность выявленных инфицирований SARS-CoV-2 достигла 460 331 случая.

За минувшие сутки от осложнений болезни, вызванной коронавирусной инфекцией зарегистрировано 138 летальных исходов. За весь период эпидемии в стране от COVID-19 скончались 8450 человек.

Численность выздоровевших на Украине достигла 206 866 (2637 человек выздоровели за сутки).

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Напомним, суточный прирост выявленных заражений коронавирусом на Украине в предыдущие сутки составил более 10,7 тыс.