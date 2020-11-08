Ташкент, , 10:05 — REGNUM В Узбекистане по состоянию на утро 8 ноября выявили еще 81 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

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На текущий момент в стране официально зарегистрировано 68 593 случая заражения SARS-CoV-2.

Пять новых случаев инфицирования выявили в Республике Каракалпакстан, восемь — в Андижанской области, по шесть — в Джизакской и Кашкадарьинской областях, девять — в Наманганской области, восемь — в Ферганской, одиннадцать — в Хорезмской, четыре — в Навоийской. 24 случая инфицирования выявили в столице Узбекистана.

На данный момент в Узбекистане выздоровели 65 762 ранее инфицированных (96% от общего числа зараженных). 2247 пациентов на текущий момент получают лечение.