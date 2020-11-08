Ханты-Мансийск, , 09:27 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлен 201 положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом 8 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 199 случаев.

Основные очаги заражения на 8 ноября: Сургут — 55 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 25; Нижневартовск — 14; Нефтеюганск и Нягань — по 12; Урай — 11.

Всего с начала пандемии в Югре на 8 ноября зарегистрировано 29 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 978 человек, 277 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 8 ноября составляет 1,03. За сутки на COVID-19 обследовано 9 276 человек, всего — 873 866.