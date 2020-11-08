Москва, , 08:40 — REGNUM Специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков раскритиковал практику выдачи дипломов о высшем образовании «на всю оставшуюся жизнь», так как это вовсе не гарантирует, что полученные выпускником вуза знания сохраняют актуальность спустя длительное время. Об этом Песков заявил в ходе лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35».

Василий Максимов. С дипломом. 1890

По словам Пескова, выдача дипломов «на всю оставшуюся жизнь» в современном мире — это абсурд, который тем не менее пока является правилом.

«Кто вам сказал, что (выпускник — ИА REGNUM) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — заметил он.

Песков считает, что дипломы о высшем образовании, конечно, останутся на следующем этапе развития высшей школы, но они могут быть преобразованы в «дипломы по требованию». Речь идет о том, что у дипломов может появиться своеобразный «срок годности» — период, на который они являются актуальными и действительными.

«Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат «диплом по требованию», который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций», — сказал специалист.

Также Песков отметил, что одним из важных требований к системе высшего образования в ближайшие годы станет высокая скорость разработки программ обучения. Эти программы должны будут максимально удовлетворять требованиям рынка труда, а также быть нацеленными на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов.

В целом спецпредставитель считает, что в будущем вузы должны не образовывать человека, а преобразовывать его.