Мехико, , 07:21 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 6810 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 961 938. Также в Мексике за минувшие сутки скончались 485 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 94 808 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мексиканских штатах Дуранго и Чиуауа объявили наивысший уровень угрозы распространение COVID-19 6 ноября. В остальных регионах Мексики эпидемиологическую обстановку по коронавирусной инфекции оценивают как стабильную.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике за сутки выявили почти 6 тысяч зараженных коронавирусом