Москва, , 07:18 — REGNUM Плохим считают 2020 год больше 60% граждан России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», выдержки из которого приводит РИА Новости.

Всего было опрошено четыре тысячи человек. Респонденты оценивали год по десятибалльной шкале, где десять — наивысшее значение. Из общего числа опрошенных 61% граждан РФ определил год как плохой и очень плохой. Опрошенные оценили год от одного до четырех баллов, в том числе 28% граждан дали году только один балл, назвав его одним из самых худших в их жизни.

Пять баллов поставил году 21% опрошенных, они заявили, что не видят отличий между этим годом и любым другим. На шесть баллов из десяти оценили итоги 2020 года 18% опрошенных и 3% из них назвали текущий год самым лучшим в жизни для них. При этом больше половины граждан России из числа опрошенных признались, что не хотят ускорить уход 2020 года. В пику им 45% граждан отметили, что ждут окончания года с нетерпением, а 27% из них хотят окончания года немедленно.

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