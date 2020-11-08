Бразилиа, , 06:44 — REGNUM В Бразилии за минувшие сутки скончались еще 254 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные бразильского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране выросло до 162 269. Также за 7 ноября в Бразилии выявили еще 22 380 инфицированных. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 5 653 561 случай заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время Бразилия занимает третье место в мире по количеству зараженных. Первое и второе места занимают Соединенные Штаты и Индия соответственно.