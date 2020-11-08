Триполи, , 05:56 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 595 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает ливийский национальный центр по контролю за заболеваниями.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливии теперь составляет 67 039. При этом за 7 ноября в стране скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Ливии жертвами осложнений COVID-19 стали 920 человек.

Отмечается, что за минувшие сутки на ливийской территории выздоровели 619 пациентов. Всего в Ливии с болезнью смогли справиться 39 243 человека.