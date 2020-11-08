Сеул, , 05:39 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 143 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 118 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальных заболевших выявили при приезде в Южную Корею из-за рубежа. Отмечается, что число выявленных за сутки инфицированных вновь превысило 100 после кратковременного снижения до 89 сутками ранее.

Всего в Южной Корее подтвердили 27 427 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 7 ноября в республике скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 478.