Москва, , 04:46 — REGNUM Причину более тяжёлого течения COVID-19 у мужчин по сравнению с женщинами назвал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок 7 ноября в интервью агентству «Лента.ру».

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Как пояснил специалист, мужчины тяжелее переносят заболевание из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы. Врач отметил, что у женщин гормон эстроген (женский половой гормон) облегчает проникновение внутрь клетки защитных белков и антител. При минимальном иммунном ответе у женщин антитела быстрее попадают в клетку и приступают к внутриклеточному уничтожению вируса.

У мужчин гормон тестостерон таким свойством не обладает. Более того, у мужчин чаще и сильнее выражаются проявления атеросклероза, заболевания, поражающего сосуды. Тромбозы у мужчин на фоне заболевания COVID-19 появляются чаще и при этом они более обширные, нежели у женщин

При этом эксперт пояснил, что у мужчин есть и своеобразная «компенсация»: женщины чаще, чем мужчины страдают от аутоиммунных заболеваний.

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