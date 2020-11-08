Богота, , 04:06 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8714 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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По ее данным, всего с начала пандемии в этой латиноамериканской стране подтверждено 1 136 447 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за 7 ноября в Колумбии скончались 190 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на колумбийской территории выросло до 32 595 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Колумбии подтвердили почти 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. При этом общее число умерших от болезней, вызванных SARS-CoV-2, превысило 32 тыс.

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