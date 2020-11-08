Париж, , 01:04 — REGNUM Число погибших среди пациентов с подтверждённым заражением SARS-CoV-2 во Франции превысило 40 тыс. человек. Об этом 7 ноября сообщает мониторинговое агентство Sante Publique France, действующее при Министерстве здравоохранения.

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Всего во Франции зарегистрировано 1 748 705 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них скончались 40 169 пациентов. За последние семь дней в стране госпитализировано 20 009 человек, в том числе 3 003 в отделения интенсивной терапии.

За последние 24 часа количество летальных исходов возросло на 306 случаев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 60 тыс. случаях заражения коронавирусом, выявленных за сутки во Франции.

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