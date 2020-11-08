Тегеран, , 00:59 — REGNUM В Иране за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 9450 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Исламской Республики.

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Всего с начала пандемии в Иране подтвердили 673 250 случаев инфицирования SARS-CoV-2. При этом за 7 ноября на иранской территории скончались 423 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Исламской Республике достигло 37 832.

Отмечается, что уже выздоровели 515 153 пациента. Еще 5506 заболевших коронавирусной инфекций находятся в тяжелом состоянии, их поместили в реанимацию.