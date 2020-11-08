Рабат, , 00:42 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных новым коронавирусом — 5836 человек, сообщает пресс-служба миздрава королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на марокканской территории достигло 252 185. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 70 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Марокко от осложнений COVID-19 умерли 4197 человек.

Кроме того, за 7 ноября в королевстве выздоровели еще 4602 пациента. Всего с болезнью в Марокко смогли справиться 205 556 человек. При этом в настоящее время 935 пациентов получают лечение в палатах интенсивной терапии.