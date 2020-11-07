Москва, , 23:26 — REGNUM Более 70 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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»В Москве скончались 74 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Отметим, что сутками ранее от COVID-19 в столице России скончались более 70 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Российской Федерации за сутки выявили 20 396 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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