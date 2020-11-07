Женева, Швейцария, , 20:54 — REGNUM Количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 во всем мире за минувшие сутки превысило 251 тыс. Об этом сообщает 7 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, всего в мире выявлено уже более 48,786 млн инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что общее число подтверждённых летальных случаев в мире от COVID-19 превысило 1,234 млн.

Напомним, что рекорд по количеству выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире был зарегистрирован 6 ноября, когда за 24 часа всего выявили более 581,6 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сотрудники ВОЗ обнаружили зараженных коронавирусной инфекцией норок еще в пяти странах.

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