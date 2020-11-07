Москва, , 20:38 — REGNUM В Москве, в Музее Победы на Поклонной горе в субботу, 7 ноября состоялась торжественная передача 20-серийного художественно-документального проекта Российского движения школьников и кинокомпании «Династия» «Дети Войны», который теперь станет частью постоянной экспозиции. За полгода ролики посмотрели более 20 миллионов человек, теперь увидеть их можно и на площадке музея. Но участники решили не останавливаться и на этом — ролики предложено показывать на классных часах в школах.

На церемонии в Музее Победы присутствовали Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, заслуженный артист России Денис Майданов, генеральный директор АНО «Территория первых» Наталья Майданова, заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков, режиссеры и юные актеры.

Напомним, проект стартовал весной 2020 года в рамках Года памяти и славы. Принять участие в акции могли все желающие, записав видео-рассказ до 1-й минуты и разместив его в Инстаграм с хэштегами #РДШ и #Детивойны. Только за первый месяц опубликовано более 20 000 постов. В результате появилась масштабная база архивных историй, некоторые из которых легли в основу сценариев документально-художественных фильмов проекта «Дети Войны».

По материалам акции были созданы фильмы, рассказывающие о судьбе детей, переживших большую войну. Теперь проект пополнил фонды Музея Победы и стал частью интерактивной экспозиции. Главная идея проекта заключена в его слогане: «Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах не допустить его повторений в будущем».

Гостям показали фрагменты проекта, которые рассказывали о трагических судьбах и подвигах детей войны. Один из фильмов посвящён партизанке Татьяне Губской. Другой фильм рассказывает о приюте «Презрение» в Макеевке, где фашисты принудительно выкачивали кровь из детей для своих солдат.

Выступая на церемонии Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева отметила, что активисты РДШ с энтузиазмом включились в исследовательскую работу и собрали тот огромный материал, который дал фактическую основу для создания сценариев.

«Дети и война — это всегда настолько пронзительная тема, что к ней страшно прикасаться. Такой разговор требует большой чуткости, большого такта и очень глубоко понимания детского восприятия и детской боли. И у организаторов проекта это получилось. Очень верным решением было предложить современным детям рассказать о детях, переживших войну. Школьники точно почувствовали и передали переживания своих сверстников. Получилось такое детское многоголосье, история, как ковалась Победа, большими и маленькими поступками», — отметила Ирина Плещева.

Заслуженный артист России Денис Майданов подчеркнул, что «фильмы рассказывают правду о Великой Отечественной войне устами детей. Мы хотим, чтобы наши дети от своих ровесников из прошлого узнавали о трагизме и жестокости войны, чтобы это не замалчивалось». Он исполнил детям свою песню «Хватит войны».

Теперь ролики о детских судьбах Великой Отечественной войны смогут увидеть все посетители Музея Победы. Ирина Плещева и Наталья Майданова в торжественной обстановке передали фильмы заместителю директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдару Янибекову.

«Герои фильмов — современники наших школьников. А значит, переживания, испытанные при просмотре фильма, останутся с ребятами надолго. Уверен, что ролики не оставят равнодушными наших посетителей», — сказал он.

Полина Степанова, юная актриса и школьница из Москвы, предложила показывать фильмы проекта на классных часах в школах. Ирина Плещева поддержала инициативу, отметив, что проект «Дети Войны» может лечь в основу воспитательной системы школы. Фильмы могут быть пособием для классных руководителей и педагогов допобразования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет более 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три проекта входят в национальный проект «Образование».