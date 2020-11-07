Рим, , 20:12 — REGNUM Более 39 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Италии. Об этом 7 ноября сообщает Rai News со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в стране за последние 24 часа выявили 39 811 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять 902 490.

Также сообщается, что 425 пациентов с COVID-19 скончались в Италии за минувшие сутки, и потому суммарное количество летальных исходов превысило 41 063.

Напомним, что сутками ранее в Италии выявили более 37 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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