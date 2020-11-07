Лейпциг, Германия, , 18:51 — REGNUM В немецком Лейпциге порядка 20 тыс. человек вышли на акцию протеста против карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 7 ноября сообщает агентство DPA.

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Большинство собравшихся не соблюдает социальную дистанцию, а также не использует маски.

Напомним, начиная со 2 ноября в Германии ввели новые ограничительные меры — по меньшей мере на месяц были закрыты рестораны, бары, а также другие пункты общественного питания.