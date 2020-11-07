Москва, , 18:28 — REGNUM Информация СМИ о том, что ведущий проектов «ДНК» и «Звёзды сошлись» Александр Колтовой и его жена погибли в авиакатастрофе в Подмосковье, соответствует действительности. Об этом сообщает 7 ноября пресс-служба телекомпании НТВ.

«Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня (7 ноября — прим. ИА REGNUM) в результате крушения самолета», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 7 ноября в подмосковных Люберцах в результате авиакатастрофы погиб ведущей Александр Колтовой.

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