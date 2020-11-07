Калуга, , 18:04 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 128 человек за последние сутки, сообщает 7 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 129 подтверждённых случаев.

В лаборатории Стопкоронавирус.рф

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Всего в регионе 12 тыс. 800 положительных результатов тестов получили подтверждение, 2 тыс. 946 человек находятся на лечении, 9 тыс. 765 человек выздоровели, 89 человек умерло.

Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1204), в Боровском районе (253), в Людиновском районе (196), в Обнинске (177), и в Кировском районе (157).

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