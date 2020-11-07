Лион, Франция, , 16:53 — REGNUM Правоохранительные органы Франции арестовали в Лионе подозреваемого в нападении на православного священника Николаса Какавалакиса. Об этом 7 ноября сообщает газета Le Parisien.

По данным издания, речь идет о неком Георгии, являющемся гражданином Грузии. Вместе с подозреваемым была арестована и его супруга.

По предварительным данным, задержанный признал свою вину. Якобы мотивом преступления стала интимная связь между священником и супругой Георгия. Обвиняемый заявил, что не имел целью убить Какавалакиса.

Напомним, нападение на священника было совершено 31 октября. Преступник дважды выстрелил в Какавалакиса. Пострадавший получил тяжелое ранение и был госпитализирован.